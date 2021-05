Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter im Plus notiert. Der ATX hielt gegen 15.30 Uhr mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 3.469,88 Punkten. Positive Nachrichten kamen von Konjunkturseite. Der am Vormittag gemeldete ifo-Geschäftsklimaindex war überraschend gut ausgefallen.Die Stimmung der Firmen in Deutschland hellt sich angesichts der Impffortschritte in der Coronakrise kräftig auf. Der ...

