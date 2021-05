Mitgefangen, mitgehangen könnte man bei PVA TePla passend sagen. Als Halbleiterzulieferer kommt aktuell natürlich die Konsolidierung der gesamten Branche an der Börse zum Tragen. An den guten Perspektiven ändert das nichts. PVA wird von den strukturellen Kapazitätserweiterungen in der Halbleiterindustrie profitieren. Insbesondere auch, weil China als einer der Hauptabsatzmärkte in den nächsten Jahren den gewaltigen Halbleiterbedarf vermehrt durch die eigene Fertigung decken will - statt bisher rund 30 % sollen es perspektivisch 70 % werden.Zusätzliche Fantasie bringt das Thema Hochleistungschips auf Siliziumkarbid-Basis (SiC-Chips). Siliziumkarbid hat gegenüber Silizium wichtige Vorteile in einem 5G-Zeitalter. Derartige Chips sind zehnmal kleiner, generieren 50 % weniger Wärmeverlust und haben eine viermal höhere Schaltfrequenz.



