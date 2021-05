Die Papiere von Fresenius gehören am Dienstagnachmittag mit einem Minus von 3,7 Prozent auf 44,59 Euro zu den größten Verlierern des Tages im DAX. Das Papier notiert damit nun wieder in etwa auf dem Niveau vom vergangenen Donnerstag, bevor Pressespekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Krankenhaus- und Medizinkonzerns sie nach oben getrieben hatten.Gut die Hälfte des Abschlags geht jedoch auf die Dividendenausschüttung in Höhe von 0,88 Euro je Aktie zurück. Um diesen bereinigt fällt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...