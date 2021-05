Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Ralf Hellfritsch, BankM AG:

Schalke 04 veröffentlicht diese Woche die Details zu seiner neuen Anleihe. Enthalten ist auch ein Umtauschangebot für die Anleihe 2016/2021. Doch längst nicht nur bonitätsschwache Emittenten setzen auf das Instrument. Um die Vorteile eines Umtauschangebots voll auszuspielen, ist es wichtig sich frühzeitig damit zu befassen.

Werder Bremen und Schalke 04 heißen die beiden Absteiger der Bundesligasaison 2020/21. Neben dem jüngsten sportlichen Misserfolg eint die beiden Traditionsvereine aber noch etwas anderes. Beide Clubs sind finanziell angeschlagen und benötigen dringend frische Liquidität. Während die Norddeutschen gerade die Zeichnungsphase für ihre Debütanleihe abgeschlossen haben, sind die Knappen ein alter Bekannter am Kapitalmarkt. Die Anleihe 2016/2021 mit einem Volumen von knapp 16 Millionen Euro läuft jedoch Anfang Juli aus. Ein neuer Bond in gleicher Höhe inklusive eines Umtauschangebots für die Altanleiheinhaber soll die liquiditätsschonende Rückzahlung sicherstellen. Die genauen Konditionen und der Wertpapierprospekt sind für diese Woche angekündigt.

Gerade in Restrukturierungssituationen sind Umtauschangebote für Bondemittenten ein beliebtes Instrument. Im Vordergrund steht dabei das Liquiditätsmanagement. Indem die auslaufende Anleihe durch eine neue ersetzt wird, verschieben Unternehmen mit knapper Kasse den kurzfristigen Zahlungsaufwand in eine hoffentlich bessere Zukunft. In der Regel wird ein solches Tauschangebot wie bei Schalke mit einer Neuplatzierung kombiniert, so dass ein bestimmtes Emissionsvolumen unabhängig davon erreicht werden kann, in welchem Umfang die Gläubiger der Altanleihe von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Im Ergebnis verändert ein Umtauschangebot ...

