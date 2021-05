WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im April gefallen, allerdings von hohem Niveau aus. Die Neubauverkäufe sanken im Monatsvergleich um 5,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 7,0 Prozent erwartet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Hausverkäufe hingegen um 48,3 Prozent. Die hohe Rate ist Folge des kurzzeitigen Einbruchs im Vorjahr während der ersten Corona-Welle. Hiervon hat sich der Markt aber schnell erholt. Mit auf das Jahr hochgerechneten 863 000 Häusern liegt die Zahl der Veräußerungen deutlich über dem Vorkrisenniveau./bgf/jsl/he