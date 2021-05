(shareribs.com) Athen / Hartford 25.05.2021 - Das griechische Parlament hat in der vergangenen Woche ein Gesetz zur Legalisierung von Anbau und Verkauf für medizinisches Cannabis. In Connecticut könnte Ende der Woche eine Einigung stehen. Griechenland wird künftig ein Programm für medizinisches Cannabis entwickeln, dass die Schaffung einer Cannabisindustrie zum Ziel hat. In der vergangenen Woche wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...