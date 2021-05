Die Aktie von BYD steigt seit einigen Tagen wieder. Künftig will der chinesische Autobauer seine Fahrzeuge auch in Europa verkaufen. Als Testfeld dient Norwegen. Das Land ist auch bei Elektro-Konkurrenten wie Nio, Xpeng und Tesla beliebt. BYD hat inzwischen konkret beziffert, welche Absatzziele der Hersteller im laufenden Jahr erreichen will.1.500 Autos sollen bis Ende des Jahres in Norwegen verkauft werden. Das berichtet das chinesische Finanzmedium Caixin mit Verweis auf eine Firmenveranstaltung. ...

