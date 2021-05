Das nächste Direct Listing in New York steht an: ZipRecruiter plant am Mittwoch seinen Sprung aufs Parkett. Letzte Woche legte die Jobbörse noch Quartalzahlen vor und gab einen positiven Ausblick auf das zweite Jahresviertel. Auch die jüngste Entwicklung am US-Arbeitsmarkt spielt dem Unternehmen in die Hände.Das für den Mittwoch geplante Direct Listing von ZipRecruiter wird der dritte Börsengang an der New York Stock Exchange in diesem Jahr, der nicht über ein klassisches IPO oder einen SPAC-Deal ...

