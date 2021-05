Tagesausblick für 26.05.: DAX markiert neues Rekordhoch und fällt zurück

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist der deutsche Aktienmarkt mit einem Zeichen der Stärke in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX markierte im frühen Handel ein neues Rekordhoch bei 15.568,60 Punkten, konnte dieses Niveau aber nicht halten und fiel im Handelsverlauf wieder zurück. Vor allem positive Vorgaben von der Wall Street, wo auch an Pfingstmontag gehandelt wurde, sorgten für gute Stimmung. Übergeordnet bleibt die Kombination aus Konjunkturhoffnung und weiterhin sprudelnder Liquidität ein wichtiger Treiber für Kursgewinne.

Von der deutschen Konjunktur kamen unterdessen zu Wochenbeginn eher schwache Daten. So ist die deutsche Wirtschaft mit einem Minus von 1,8 Prozent im ersten Quartal noch etwas stärker geschrumpft als zunächst gemeldet. Das ifo-Geschäftsklima fiel unterdessen besser als erwartet aus und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Unternehmen im Fokus

Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern Vonovia will durch eine Übernahme von Deutsche Wohnen noch weiter wachsen. Beide Unternehmen unterzeichneten am Montagabend eine Vereinbarung über den Zusammenschluss. In diesem Zusammenhang hat Vonovia ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen angekündigt. Aktionäre sollen 53,03 Euro pro Aktie erhalten, bestehend aus einem Angebotspreis von 52,00 Euro in bar und einer Bardividende von 1,03 Euro, die noch vor der Übernahme ausgeschüttet werden soll. Dies entspricht einer Prämie von 17,9?Prozent auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021. Insgesamt wird Deutsche Wohnen mit rund 18 Milliarden Euro bewertet.

Der Bundesligist Borussia Dortmund erwartet für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2020/2021 pandemiebedingt einen Verlust von rund 75 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll mit rund 33 Millionen Euro noch positiv ausfallen. Bereits das Geschäftsjahr 2019/2020 war von der Pandemie geprägt gewesen. Damals hatte Borussia Dortmund ein EBITDA von 54,3 Millionen Euro und einen Nettoverlust von 49,7 Millionen Euro verbucht.

Wichtige Termine

Europa - Nfz-Neuzulassungen April

USA - Rohöllagerbestände

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.502/15.569 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX erreichte heute ein weiteres Allzeithoch bei knapp 15.569 Punkten, konnte dieses Niveau aber nicht lange halten. Ähnlich wie in der Vorwoche fiel der Index nach einem Gap zum Handelsstart wieder zurück und schloss unter der Marke von 15.500 Punkten.

Damit könnte der DAX auch morgen konsolidieren, wobei eine erste Unterstützung bei 15.311 Punkten wartet. Im großen Bild wird es im Wochenverlauf wichtig sein, die Tiefs um 14.845 Punkte zu halten, damit die Range weiter Bestand hat. Unter 14.845 Punkten entstehen Verkaufssignale. Auf der Oberseite liegt ein erstes Trendziel im Falle neuer Hochs bei 15.895 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 13.04.2021- 24.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2016- 24.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5YJ4 6,14 10.800 16.000 15.07.2021 DAX Index HR5FAE 6,03 13.200 15.800 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.05.2021; 17:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 26.05.: DAX markiert neues Rekordhoch und fällt zurück erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).