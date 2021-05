Die Aktie von Coinbase kann am Dienstag mehr als fünf Prozent zulegen. Grund dafür ist neben einer leichten Erholung bei Bitcoin und Co ein positiver Analystenkommentar samt Kaufempfehlung. Es ist bereits die zweite in dieser Woche. Analyst Kenneth Worthington von JPMorgan glaubt an anhaltendes Wachstum des Kryptomarkts - und erachtet den Kryptobörsen-Betreiber Coinbase als großen Nutznießer dieser Entwicklung. "Wir sehen organische und anorganische Wachstumschancen, die die Position von Coinbase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...