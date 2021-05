Seit rund zwei Monaten tritt der Dax unter dem Strich auf der Stelle. Und das obwohl immer deutlicher wird, dass die Impfkampagne nun auch in Deutschland läuft und das Coronavirus tatsächlich nach und nach eingedämmt wird. Anscheinend sind sich die Anleger nicht einig, wie die Wirtschaft und vor allem die Geldpolitik auf längere Sicht laufen wird. Denn es gibt viele gute Gründe an einen kräftigen Aufschwung auch im Börsensommer 2021 zu glauben, aber auch einige die dagegen sprechen. + Corona verliert seinen Schrecken Darauf spekuliert die Börse seit einem Jahr: Dass die Covid19-Pandemie irgendwann einmal Geschichte ist. Und seit einigen Wochen ist klar: Die Impfungen wirken, Länder wie Großbritannien oder die USA können sich über niedrige Inzidenzen freuen und so gut wie alle Wirtschaftsbereiche wieder öffnen. Auch Deutschland kommt endlich voran. Die Öffnungen bedeuten aber einen Schub für Nachfrage, Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne in all den Branchen, die am stärksten von den Beschränkungen betroffen waren: Reise, Gastronomie und Kultur. + Die Welt schaltet auf klimaneutral Nach der Pandemie ist vor dem Umbau auf Klimaneutralität. Die USA, China, Europa - so gut wie alle großen Volkswirtschaften wollen ihre Wirtschaft umstellen. Das bedeutet billionenschwere Investitionen in neue Fahrzeuge, Filteranlagen, Energieinfrastruktur und Gebäude. Gut für die heimische Konjunktur: In vielen der besonders gefragten Branchen ist die deutsche Wirtschaft stark. + Auch im Börsensommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...