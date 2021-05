Im in der ehemaligen Zentrale von Creditanstalt und Unicredit Bank Austria AG in der Schottengasse am Wiener Ring wird ab Mittwoch wieder gehandelt. Allerdings nicht mit Wertpapieren, Zinsen oder Krediten, sondern mit Lebensmitteln. Die Supermarktkette Spar eröffnet nämlich eine neue Interspar-Filiale. Dafür hat man den denkmalgeschützten Kassensaal um zirka 10 Millionen Euro umgebaut. Er soll Geschäftsleute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...