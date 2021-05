Halle/MZ (ots) - Da ist einer wie Hansi Flick eher willkommen. Der fühlt sich im Verbandsumfeld wohler, als in einem Verein wie dem FC Bayern, wo er Grabenkämpfe ausfechten musste - auf die er so gar keine Lust hatte. Jetzt erhält er die gewünschten uneingeschränkten sportlichen Kompetenzen. Und zwei Dinge stehen fest: Als Fachmann und in seiner menschlichen Art ist Hansi Flick, der sieben Titel mit den Bayern holte, über jeden Zweifel erhaben. Er ist bei allem Für und Wider der beste Mann zu dieser Zeit.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4924269

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de