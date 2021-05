Köln (ots) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr mehr als vier Petabyte an kinderpornografischem Material gesichert. Das berichtet NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). "Das sind fast sieben Millionen CDs, übereinandergestapelt mehr als 8000 Meter hoch", so Reul. Deshalb griffen die Ermittler auf Künstliche Intelligenz zurück. "Diese Datenberge, mit ihrem abscheulichen Inhalt, kann kein Mensch allein sichten." Am Dienstag hatte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) ein Projekt zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Bekämpfung von Kinderpornografie vorgestellt.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4924280

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de