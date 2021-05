The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.05.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2021



ISIN Name

CA45956A1066 INTERNATIONAL GAME TECH.

NL0011323407 KIADIS PHARMA NV EO -,10

NL00150004A7 FUGRO NV CVA NAM. EO-,10

SE0009947534 SEDANA MEDICAL AB

SE0014399424 TETHYS OIL AB O.N.

US2296691064 CUBIC CORP.

XS1577948687 3AB OPTIQUE DE,17/23 FLR

