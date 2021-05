IBM legte in den vergangenen Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung an den Tag. Das Ganze gipfelte im Ausbau eines neuen 52-Wochen-Hochs. IBM legte in den vergangenen Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung an den Tag. Das Ganze gipfelte im Ausbau eines neuen 52-Wochen-Hochs. In den letzten Handelstagen kam die Kursrally jedoch ins Stocken. Eine Bestandsaufnahme. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...