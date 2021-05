Der AKTIONÄR-Hot-Stock ist am heutigen Dienstag mit einem enorm starken Kurssprung in den Tag gestartet. Rund 15 Prozent Plus stehen im Moment zu Buche. Seit Empfehlung im letzten September beläuft sich der Kursgewinn sogar auf etwa 55 Prozent. Das sind die Details.Den heutigen Raketenstart legte die Aktie des norwegischen Software-Unternehmens Opera hin. Rund 15 Prozent konnte der Titel seit Börsenstart zulegen - und das ohne tagesaktuelle Nachrichten. Möglicherweise könnte die Ankündigung von ...

