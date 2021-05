NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach angehobenen Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Anhebung selbst sei nicht überraschend gekommen, dagegen aber der massive Umfang, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe sich in seinem Anlageurteil bestätigt. Die Aktie des Online-Brokers sei zu billig./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

