London und Toronto und Moskau und Lissabon (ots/PRNewswire) - ICER, eine gemeinnützige Organisation, besteht aus Wissenschaftlern, Akademikern und führenden UFO/UAP-Forschern aus 27 Ländern auf 5 Kontinenten, die einhellig der Meinung sind, dass wir im Kosmos nicht allein sind.Auf der Grundlage von mehr als 75 Jahren Forschung erkennt ICER an, dass das UFO/UAP-Phänomen real ist; es handelt mit Intelligenz und ist wahrscheinlich außerirdischen/nicht-menschlichen Ursprungs.ICER FORSCHER UMFASSEN:- Professor Lachezar Filipov, Bulgariens nationaler Vertreter, ein Weltraum-Astrophysiker, der die Ausbildung der ersten Astronauten beaufsichtigte.- Dr. Eamonn Ansbro, nationaler Vertreter für die Republik Irland und Astronom, der zusammen mit Harvard-Professor Avi Loeb ein Buch schreiben wird, das Ende 2021 erscheinen soll.Sowohl Filipov als auch Ansbro sind der festen Überzeugung, dass es an der Zeit ist, das Stigma, das das UFO-Phänomen jahrzehntelang geplagt hat, zu beseitigen und ernsthafte wissenschaftliche Studien in Angriff zu nehmen.BACKGROUNDDer Start der Organisation erfolgt im Zuge der jüngsten verifizierten Ereignisse:- Ein Artikel der New York Times vom 16. Dezember 2017 enthüllte ein bisher geheimes UFO/UAP-Forschungsprogramm zu diesem Phänomen zwischen 2007-2012 mit einem Budget von 22 Millionen Dollar.- Dieser Artikel bestätigte, dass Kampfpiloten der US-Marine in einer Reihe von Infrarot-Videos aus den Jahren 2004 und 2015 erstaunliche Aufnahmen von nicht identifizierten Luftfahrzeugen gemacht hatten, die im Luftraum der Vereinigten Staaten operierten.- Bemerkenswerterweise waren die beobachteten Objekte anders als alles, was die Piloten zuvor gesehen hatten. Sie bewegten sich auf spektakuläre Weise und schienen technologisch weit jenseits von allem zu sein, was der Mensch bisher entwickelt hatte.- Im Juni 2020 wurde eine Task Force der US Navy gegründet, um diese Objekte zu untersuchen, auf die Piloten immer häufiger stoßen. Die Task Force soll dem US-Kongress bis zum 25. Juni 2021 einen mit Spannung erwarteten Bericht vorlegen.ICER - VORBEREITUNG AUF DEN KONTAKTICER glaubt, dass alle Länder sich jetzt auf die Bestätigung vorbereiten müssen, dass die Erde von nicht-menschlichen Intelligenzen angegriffen wird, und schlägt vor, "Bewusstseins"-Programme einzurichten, die sich mit dem tiefgreifenden Thema des Kontakts und seinen globalen Auswirkungen befassen.ICER hat sich zum Ziel gesetzt, diese Diskussion auf die höchsten Regierungsebenen zu tragen, einschließlich der Vereinten Nationen.Journalisten und andere Interessierte sind eingeladen, ICER INTERNATIONAL MEDIA EVENT zu besuchen, um an der globalen Pressekonferenz von ICER am 26. Mai teilzunehmen.Website: https://ICER.network