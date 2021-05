Große Kreuzfahrt-, Hotel- und Airline-Aktien gehörten am Dienstag zu den Top-Performern im S&P 500. Diese Aktien sind immer noch massiv von der Pandemie gebeutelt, kämpfen sich aber nun ihren Weg in Richtung des Niveaus vor Corona zurück.Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean, Carnival, MGM Resorts, Caesars Entertainment, United Airlines, Delta und American Airlines gehören zu den größten Gewinnern des Index in dieser Woche.Obwohl Kreuzfahrtlinien immer noch erhebliche Schuldenlasten haben, ...

