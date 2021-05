DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Hauptversammlung soll Kapitalerhöhung 1:1 beschließen



25.05.2021 / 23:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Die Geschäftsführung hat heute beschlossen, der Hauptversammlung am 22. Juni 2021 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 1:1 durch Ausgabe von bis zu 835.475 neuen Aktien vorzuschlagen. Die neuen Aktien sollen im Wege eines mittelbaren Bezugsangebots den Aktionären angeboten werden. Nicht aufgrund des Bezugsrechts gezeichnete Aktien können sodann von der Gesellschaft frei verwendet und im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Geschäftsführung soll ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. Die Geschäftsführung

