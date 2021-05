Im vergangenen Geschäftsquartal konnte Tesla seine Auslieferungen weiter steigern. Auch an seinen Wachstumszielen für das Gesamtjahr hält der E-Autobauer fest. Nun könnte dem Musk-Konzern allerdings ein turbulentes Ende des zweiten Quartals bevorstehen.? Tesla steigert in Q1 Produktionszahl und stellt Auslieferungsrekord auf? Über 10.000 Fahrzeuge aus Fremont-Werk können aktuell wohl nicht fertiggestellt werden? Tesla-Chef warnt vor Problemen in der LieferketteIm ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...