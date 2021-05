New York (ots/PRNewswire) - Radancy, das führende Unternehmen für Talenttechnologie, gab bekannt, dass Michael Littlewood, ein wichtiges Mitglied des Führungsteams, zum Chief Revenue Officer befördert wurde. In dieser Rolle wird Mike alle globalen umsatzgenerierenden Aktivitäten von Radancy leiten, einschließlich Direktvertrieb, Partnervertrieb und Vertrieb neuer Produkte.Mit 26 Jahren Branchenerfahrung bekleidete Mike mehrere wichtige Positionen in der Vertriebsabteilung von Radancy, darunter Director, Digital Sales; Vice President, Enterprise Sales und Senior Vice President, New Business Development für Nordamerika. Er hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Überschreitung von Zielen, der Steigerung von Umsätzen und der Verbesserung des geografischen Marktanteils. Unter seiner Führung in den letzten 4 Jahren als Executive Vice President of Global New Business von Radancy hat Mike die Größe der globalen Vertriebsorganisation des Unternehmens verdreifacht, was dazu geführt hat, dass sein Team von erfahrenen Vertriebsprofis in dieser Zeit 165 neue Kunden gewinnen konnte. Sein Engagement für Ausführung und Zusammenarbeit hat den Weg für den kontinuierlichen Erfolg seines Teams und das Umsatzwachstum von Radancy geebnet. Während seiner Amtszeit wurde Mike mit einigen der bekanntesten Marken der Welt in Kontakt gebracht und hat starke Beziehungen zu einem Drittel der Fortune 100-Unternehmen aufgebaut.Durch die Anwendung seiner umfassenden Vertriebskenntnisse war Mike auch ein integraler Bestandteil des Teams, das bei der kürzlichen Einführung der neuen Marke von Radancy geholfen hat."Ich freue mich darauf, weiterhin mit der besten globalen Vertriebsorganisation in unserer Branche zusammenzuarbeiten", sagt Mike Littlewood, Chief Revenue Officer bei Radancy. "Ich freue mich darauf, mit meinem umfangreichen Fachwissen die Position von Radancy als weltweit führendes Unternehmen für Talenttechnologie weiter auszubauen.""Ein Großteil des Erfolgs von Radancy kann Mike Littlewood zugeschrieben werden und wir freuen uns auf die nächste Phase des globalen Wachstums und den Aufbau neuer Kundenbeziehungen", so Michelle Abbey, President & CEO von Radancy. "Dies ist eine entscheidende Zeit für Arbeitgeber, da wir versuchen, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Branche zu erfüllen."Informationen zu RadancyRadancy ist der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, der die wichtigsten Herausforderungen für Arbeitgeber intelligent löst und Ergebnisse liefert, die unsere Kunden stärken. Unsere einheitliche Plattform, die durch umfangreiche Daten und tiefgreifende Branchenkenntnisse ergänzt wird, revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber die benötigten Talente gewinnen und einstellen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpgPressekontakt:Alec DrummondRadancy(646) 613-2247Original-Content von: Radancy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152532/4924313