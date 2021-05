In der zurückliegenden Woche traten die internationalen Aktienmärkte weitgehend auf der Stelle. Im Zuge einer weiterhin fortgesetzten, konjunkturbedingten Währungsstärke des Euro (+ 0,3 % auf 1,2181 EUR/USD) schwächte sich der MSCI World (Euro)-Index bis zum 21.05. geringfügig um - 0,3 % ab. Die prospektive KGV-Bewertung des MSCI World-Indexes per Mai 2022 belief sich somit zum Ende der letzten Woche gemäß den aktuellen Analystenkonsensschätzungen auf rd. 19,5, was damit nach unserer fundamentalanalytischen Einschätzung und unter ...

