Wasserstoff könnte der Energieträger der Zukunft sein Viel Geld fließt derzeit in technische Machbarkeitsstudien, in Studien und Forschungsprojekte. "Richtig Schub bekommt ein neuer Energieträger aber erst, wenn privates Geld das staatliche ergänzt", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Doch derzeit lässt Wasserstoff sich noch nicht in rentable Geschäftsmodelle packen." So sind noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...