Die Delivery Hero SE, Berlin ("Delivery Hero") hat am 26. Mai 2021 mit der spanischen Gesellschaft Glovoapp23, S.L., Barcelona, Spanien ("Glovo") mehrere Vereinbarungen über die Veräußerung des Geschäftsbetriebs von Delivery Hero in Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien und Serbien ("Perimeter") zu einen Gesamtpreis von EUR 170 Millionen in bar abgeschlossen ("Veräußerungsverträge"). Glovo betreibt eine neuartige Multi-Category-Liefer-App und eine der weltweit führenden Lieferplattformen. Glovo wurde 2015 in Barcelona gegründet und ist in Südeuropa und EEMEA tätig. Die App verbindet Nutzer mit Restaurants, Lebensmittelketten, Apotheken und Einzelhandelsgeschäften und beinhaltet auch eine sogenannte "Anything"-Kategorie, die es Nutzern ermöglicht, alles zu bestellen, was sie in ihrer Stadt wünschen. Delivery Hero ist seit 2018 an Glovo beteiligt und hält zum Zeitpunkt des Abschlusses der Veräußerungsverträge eine Beteiligung von ca. 44% auf nicht verwässerter Basis. Glovo gilt somit als eine Delivery Hero nahestehende Person i. S. d. § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG. Gemäß den Bestimmungen der Veräußerungsverträge, erwirbt Glovo Folgendes von Delivery Hero: - 100% des Aktienkapitals von Foodpanda Romania RO S.R.L (Rumänien); - 100% des Aktienkapitals von Delivery Hero Bulgaria EOOD (Bulgarien); - 100% des Aktienkapitals von Pluton d.o.o. (Serbien), die 100% des Aktienkapitals von Donesi d.o.o. Podgorica (Montenegro) and Donesi d.o.o. Banja Luka (Bosnien & Herzegowina) hält; - Bestimmte Vermögenswerte von Delivery Hero Croatia d.o.o. (Kroatien), hauptsächlich bestehend aus Restaurant-Verträgen und dem Kundenstamm, und - Bestimmte Vermögenswerte von Delivery Hero Dmart S.R.L. (Dmart Rumänien), hauptsächlich bestehend aus Mietverträgen, lebensmittelbezogene Lieferantenvereinbarungen, Möbeln und Einbauten. Die Delivery Hero Plattformen in den genannten Ländern werden während einer Übergangsphase von 6 Monaten in die Glovo Firmenmarke umbenannt. Die von Glovo gezahlte Gegenleistung basiert auf einer marktgerechten Bewertung und ist von einem externen Anbieter von Fairness Opinions als innerhalb der Fair-Value-Bandbreitefür Delivery Hero liegend bewertet worden. Die Konditionen der Veräußerungsverträge sind nach Einschätzung des Vorstands der Delivery Hero als angemessen und marktüblich zu bewerten. Dementsprechend hatte das Perimeter im Laufe des Jahres 2020 ein GMV von 195 Millionen Euro, einen Nettoumsatz von 37 Millionen Euro und ein negatives EBITDA von 18 Millionen Euro. In demselben Zeitraum machte das Perimeter circa 14% der Bestellungen im Europa-Segment und 11% des GMV von Delivery Heros geografischen Segments Europa aus. Der Aufsichtsrat von Delivery Hero hat dem Abschluss der Veräußerungsverträge im Vorfeld zugestimmt. Die Transaktionen in Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro und Serbien werden voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen. Die Transaktion in Rumänien wird voraussichtlich bis Q1 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen und der jeweils erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Berlin, Mai 2021 Der Vorstand

