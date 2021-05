DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VONOVIA - Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch hält den Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen zum jetzigen Zeitpunkt "für gesellschaftspolitisch wie wirtschaftlich extrem sinnvoll". Es sei höchste Zeit, die Herausforderungen für bezahlbares Wohnen, Neubau und Klimaschutz gemeinsam anzupacken. "Zusammen können wir nun unsere jeweiligen Stärken noch besser einsetzen, um die erforderlichen Investitionen dafür zu leisten", sagte Buch im Interview. Der Verschuldungsgrad soll abhängig vom genauen Zeitraum der geplanten Verkäufe und dem genauen Zeitpunkt der Kapitalerhöhung voraussichtlich im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 wieder den Zielkorridor von 40 bis 45 Prozent erreichen. (Börsen-Zeitung)

BIONTECH - Das Unternehmen Biontech, das durch die Entwicklung seines Corona-Impfstoffs innerhalb kürzester Zeit auf der ganzen Welt bekannt geworden ist, soll rund um seinen Firmensitz in Mainz zusätzliches Gelände für einen Wissenschaftscampus erhalten. Innerhalb der nächsten Jahre könnten auf zwei insgesamt mehr als vier Hektar großen Grundstücken der Generalfeldzeugmeister-Kaserne, die ohnehin geräumt werden soll, mehrere Gebäude mit ausreichend Platz für Büros sowie moderne Forschungseinrichtungen, also etwa Labore und Reinräume, entstehen. (FAZ)

MAZARS - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars ist bislang stabil durch die Pandemiezeit gekommen. Das Kerngeschäft sei nicht beeinträchtigt, einige Beratungsfelder hätten Schub bekommen, sagte Deutschland-Chef Christoph Regierer im Gespräch, und verweist auf Themen wie Restrukturierung, Arbeitsrecht oder Umsatzsteuersenkung. Profitiert hat Mazars, die international auf knapp 2 Milliarden Euro Umsatz kommt, von neuen Mandaten in der Abschlussprüfung, darunter Shop Apotheke, Data Modul oder Q Beyond. Dass der Wettbewerber BDO bei SAP zum Zuge gekommen ist, betrachtet Regierer nicht als Eisbrecher. Doch die Mandanten wünschten sich insgesamt mehr Vielfalt im Prüfermarkt. (Börsen-Zeitung)

EXXON - Der Druck auf die Ölriesen nimmt zu, sich stärker auf erneuerbare Energien zu fokussieren. Nur so könnten die Unternehmen langfristig profitabel sein, argumentieren Investoren. Auf der Hauptversammlung des US-Konzerns Exxon Mobil wollen Anteilseigner vier von zwölf Verwaltungsratsposten mit eigenen Kandidaten besetzen, die viel Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren mitbringen. Anders als die europäischen Wettbewerber hat Exxon vor allem an Öl und Gas festgehalten, wobei in Nordamerika auch die umstrittene Fracking-Technologie zum Einsatz kommt. (Handelsblatt)

KUAISHOU - Chinas zweitgrößter Videoplattformbetreiber Kuaishou Technology gerät nach einer enttäuschenden Ergebnisvorlage bei den Anlegern in Verruf. Zwar konnte der härteste Rivale des Branchenprimus Bytedance und ihres Tiktok-Dienstes auch im ersten Geschäftsquartal ein strammes Wachstum aufweisen, doch bereiten hohe Kosten und wachsende Anlaufverluste zunehmend Sorgen. (Börsen-Zeitung)

