Der Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen für private Konsumenten in den USA schüttet am 1. Juli 2021 (Record date ist der 4. Juni 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,81 $ an seine Aktionäre aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 3,24 $. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 135,13 $ einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,39 %.



Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. März 2021) betrug der Umsatz 12,45 Mrd. $ (Vorjahr: 9,87 Mrd. $), der bereinigte Ertrag lag bei 1,87 Mrd. $ (Vorjahr: 1,20 Mrd. $). Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 22,92 % im Plus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 41,08 Mrd. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



