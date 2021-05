Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) könnte kurz vor einem wichtigen Sprung stehen: Mit Blick auf die Dividende und die Historie der Ausschüttungen erkennen wir, dass die Aktie bald geadelt sein könnte. Immerhin hat das Management in diesem Jahr bereits das 49. Jahr in Folge die eigene Dividende erhöht, nächstes Jahr könnte der Eintritt in den Kreis der Dividendenkönige bevorstehen. Das, was jetzt Investoren der PepsiCo-Aktie beunruhigt, ist möglicherweise das Thema Inflation. Aber sollten sich Foolishe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...