Der deutsche Leitindex hat gestern ein neues Rekordhoch markiert. Die Bestmarke liegt jetzt bei 15.569 Punkten. Am Nachmittag begannen dann die Gewinne zu bröckeln. Am Ende lag der DAX nur noch bei 15.465 Zählern. Das ist ein Plus von knapp 0,2 Prozent. Die Marktidee ist diesmal HelloFresh.