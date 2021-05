HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Danone von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 55 Euro gesenkt. Ein Managementwechsel lasse häufig auf einen schnellen Wandel hoffen, im Fall des Lebensmittelkonzerns gebe es aber wohl keine schnellen Lösungsansätze, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis vielleicht im ersten Quartal 2022 eine neue strategische Ausrichtung erkennbar werde, gebe es anderswo im Sektor qualitativ bessere Anlagemöglichkeiten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de