DJ RWE kooperiert mit Equinor bei norwegischem Windprojekt

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE Renewables kooperiert mit Equinor und Hydro Rein bei einem Offshore-Windprojekt in Norwegen. Die Unternehmen wollen laut Mitteilung einen Antrag für die Entwicklung eines Windparks in der norwegischen Nordsee bei den Behörden einreichen. Das ausgewiesene Gebiet "Sorlige Nordsjo II" grenzt an das dänische Gebiet der Nordsee. Es sei ideal gelegen, um von dort aus verschiedene europäische Länder mit Strom zu versorgen.

Ein großer Offshore-Windpark in dem Gebiet könnte eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Nordsee als Drehscheibe für Offshore-Windenergie spielen und neue industrielle Möglichkeiten für Norwegen als Energienation eröffnen, heißt es in der Mitteilung. Das Gebiet Sorlige Nordsjo II verfüge weltweit über eine der besten Windressourcen mit Wassertiefen zwischen 53 und 70 Metern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2021 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.