Noratis AG verkauft Immobilienportfolio in Neu-Isenburg mit 185 Einheiten an die d.i.i. Gruppe Eschborn, 26. Mai 2021 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat ihr Immobilienportfolio in Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet, mit insgesamt 185 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von rd. 11.600 m2 veräußert. Käufer ist die d.i.i. Gruppe mit Sitz in Wiesbaden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Objekte befinden sich zentrumsnah in Neu-Isenburg sowie im Stadtteil Gravenbruch. Noratis hat sie in den vergangenen Jahren umfassend entwickelt. Bei den zentrumsnah gelegenen 150 Wohneinheiten wurde neben einer Fassadensanierung u.a. ein großer Teil der Haustechnik erneuert, Aufzüge renoviert und eine umfangreiche Brandschutzertüchtigung vorgenommen. Bei den im Stadtteil Gravenbruch gelegenen 35 Wohneinheiten hat Noratis u.a. die Fassade aufgewertet, das Dach Instand gesetzt und ebenfalls eine Brandschutzertüchtigung durchgeführt. Zusätzlich hat das Unternehmen in allen Objekten leerstehende Wohnungen renoviert und wieder der Vermietung zugeführt. Als Bestandsentwickler ist die Veräußerung technisch und kaufmännisch aufgewerteter Immobilien zentraler Teil des Geschäftsmodells. Im vergangenen Jahr hatte Noratis für den zügigeren Ausbau des Immobilienbestandes gezielt auf größere Objektverkäufe verzichtet. Diesen Wachstumskurs will das Unternehmen trotz erhöhter Verkaufsaktivitäten auch in 2021 beibehalten. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Das Rhein-Main-Gebiet ist unser Heimatmarkt. Wir freuen uns, dass wir die Objekte in Neu-Isenburg nach der umfangreichen Weiterentwicklung nun erfolgreich veräußern konnten. Damit haben wir einen wichtigen Schritt zur Erfüllung unseres Verkaufsziels 2021 gesetzt. Die zufließenden Mittel planen wir deutschlandweit in den weiteren Ausbau unseres Portfolios zu investieren." Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

