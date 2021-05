Bitcoin-Anleger müssen sich auf den nächsten Stress gefasst machen. Die Innere Mongolei in China will Unternehmen und Einzelpersonen bestrafen, wenn sie in das Mining digitaler Währungen involviert sind. Damit nimmt der Druck seitens der Politik immer mehr zu. Die Anlage in Kryptowährungen bleibt ein Nervenspiel.Telekomunternehmen, die in Mining involviert sind, könnten ihre Geschäftslizenzen entzogen werden, berichtet CNBC. Auch Cloud-Computing-Unternehmen müssten mit empfindlichen Maßnahmen rechnen.

