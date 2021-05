DJ Astrazeneca will Alexion-Übernahme zum Teil mit Anleihe finanzieren

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat Anleihen im Volumen von 7 Milliarden US-Dollar begeben, um damit unter anderem einen Teil der milliardenschweren Übernahme von Alexion Pharmaceuticals zu finanzieren. Die sechsteilige Emission mit Laufzeiten zwischen Mai 2023 und Mai 2051 ist mit Kupons zwischen 0,3 und 3,0 Prozent versehen.

Astrazeneca will Alexion Pharmaceuticals aus Boston für 39 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien übernehmen und damit sein Geschäft in den Bereichen Immunologie und seltenen Krankheiten ausbauen. Zunächst einmal nehmen jedoch die britischen Kartellwächter das Vorhaben unter die Lupe.

May 26, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)

