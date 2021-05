Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA ringt nach wie vor um einen Boden. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA ringt nach wie vor um einen Boden. Die bisherigen Bemühungen, eine tragfähige Basis auszubilden, haben noch keinen durchschlagenden Erfolg gebracht. Die Aktie hängt gegenwärtig ein wenig in der Luft, um es einmal so zu formulieren… Rückblick. Bereits in unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...