E.ON befindet sich aktuell in einer spannenden, gleichzeitig ambivalenten charttechnischen Konstellation.E.ON befindet sich aktuell in einer spannenden, gleichzeitig ambivalenten charttechnischen Konstellation. Zuletzt geriet eine wichtige Unterstützung zunehmend in den Fokus des Handelsgeschehens… Im unteren Chart ist im Bereich von 10,7 / 10,8 Euro das markante Widerstandscluster sehr gut auszumachen. ...

