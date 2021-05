Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem verschlafenen (feiertags bedingt) Montag auf dem europäischen Primärkreditmarkt ist dieser gestern wieder in Fahrt gekommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insgesamt hätten 13 Emittenten EUR 14,2 Mrd. (äquiv.) in 14 Tranchen gepreist, was das Mai-Volumen auf EUR 119 Mrd. und das YTD-Volumen auf EUR 821 Mrd. erhöhe. Das YTD-Volumen liege zu diesem Zeitpunkt 7% hinter dem des Vorjahres. Ein bekanntes Thema des Jahres habe sich gestern mit einer rekordverdächtigen Anzahl von grünen Anleihemandaten auf dem europäischen Credit-Markt fortgesetzt. Im Mai habe es eine monatliche Rekordzahl an grünen Anleihemandaten gegeben, von denen sechs bereits gepreist worden seien und die deutsche Helaba als Nächste an der Reihe sein werde. Letztere habe eine EUR 500 Mio. SNP-Emission mit einer erwarteten Laufzeit von acht Jahren mandatiert. Weitere grüne Deals von gestern seien die Île-de-France mit einer EUR 1 Mrd. Dual-Tranche und BPCE mit einem neunjährigen EUR 1,5 Mrd. Covered Bond gewesen. Grün bleibe also das Thema. Es dürfte ein weiterer solider Tag auf dem europäischen Primärmarkt bevorstehen, da mehrere Transaktionen in der Pipeline seien, darunter SFIL, ASFINAG und Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...