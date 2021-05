Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erholung an den Rentenmärkten hat sich im Zuge nachlassender Inflationssorgen fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Zwar werde über das Thema Tapering vor allem in den USA weiterhin diskutiert, die Mehrheit der Notenbankvertreter dies- und jenseits des Atlantiks habe aber keine Eile und bezeichne den Inflationsanstieg als vorübergehend. Deutlich rückläufig seien derzeit auch die Peripheriespreads. Derweil würden die Aktivitäten am Primärmarkt allmählich Fahrt aufnehmen. Nach der gestrigen Aufstockung in den Niederlanden werde heute in Deutschland die im März eingeführte Bund mit Fälligkeit Mai 2036 zum dritten Mal um 2,5 Mrd. EUR erweitert. In Italien werde eine konventionelle BTP sowie ein inflationsgeschütztes Papier im Volumen von insgesamt bis zu 4,75 Mrd. EUR aufgestockt. Zu Verspannungen sollte es aufgrund umfangreicher Rückflüsse aber nicht kommen. ...

