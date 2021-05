Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat jüngst erwartungsgemäß beschlossen, auch am aktuellen Rand keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vorzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden von den Verantwortlichen in Tokio somit weiterhin auf dem bisherigen Niveau belassen. Die Finanzmärkte seien von dieser Entscheidung der japanischen Notenbanker keinesfalls überrascht worden. Man spiele in Tokio ohne jeden Zweifel noch immer auf Zeit und hoffe auf perspektivisch bessere Nachrichten. In der Tat scheinen die Geldpolitiker in Japan inzwischen etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken; die Offiziellen der Notenbank würden in der Summe ein etwas stärkeres Wirtschaftswachstum sehen. Die BIP-Projektionen seien angehoben worden. ...

