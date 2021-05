Bildanfragen an: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers stellt sein neues JLT Test Center vor

Das hochmoderne Prüfzentrum zum Test vonUmgebungseinflüssen und Robustheit bürgt für ultimative Ausgewogenheit zwischen höchster Qualität, interner Effizienz und Produktionskosten

Växjö, Schweden, 26. Mai 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, ist stolz, sein neues hauseigenes JLT Test Center vorstellen zu können. Dank dem Prüfzentrum hat das Unternehmen nun noch bessere Kontrolle über die schon bisher hohe Qualität und extreme Langlebigkeit der bestehenden JLT-Produkte. Zudem schafft das neue JLT Test Center die Voraussetzungen für eine effizientere Entwicklung und Prüfung neuer Lösungen und ist somit Bestandteil der Expansions- und Wachstumsstrategie von JLT sowie der Bestrebungen des Unternehmens, auf seinen Märkten mit Spitzenleistung zu punkten.

Die Einhaltung industrieller Anforderungen in Sachen Robustheit und Betriebsstandards steht bei JLT außer Frage. Das umfassende Testen von Umgebungseinflüssen ist außerdem entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit robuster Computer, werden diese doch routinemäßig Belastungen ausgesetzt, die weit über das von herkömmlicher Consumer-Technik verkraftete Maß hinausgehen. Schon immer hat JLT Produkte konstruiert, entwickelt und hergestellt, die sich im Praxiseinsatz bewähren, die Produktivität der Kunden steigern und für mehr Mitarbeiterzufriedenheit sorgen. Dank der Fähigkeit, Produkte im eigenen Haus unter allen denkbaren Einsatzbedingungen sowie in sämtlichen Entwicklungsstadien zu testen, lässt sich dieser Prozess jetzt noch zeit- und kosteneffizienter abwickeln.

"Unsere Kunden sollen die Gewissheit haben, dass wir sämtliche Aspekte der robusten Geräte, auf die sie sich für einen reibungslosen Betrieb verlassen, bis in alle Einzelheiten und bis ins Extrem testen. In unserem neuen Prüfzentrum können wir unsere Produkte den widrigsten Umgebungseinflüssen aussetzen, denen sie im Einsatz je begegnen können, ohne dass wir externe Prüflabore hinzuziehen müssen, was unnötige zeitliche Verzögerungen verhindert. Sollten Defekte auftreten, können wir direkt vor Ort die notwendigen Konstruktionsänderungen vornehmen", berichtet Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. "Unser neues Prüfzentrum entspricht dem neuesten Stand der Technik. Wir können auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit und Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Schläge testenund darüber hinaus selbst Hochfrequenz-Tests durchführen. Dadurch erreichen wir bei der Entwicklung eine optimale Ausgewogenheit zwischen höchster Qualität, interner Effizienz und Produktionskosten. Überdies ist das Prüfzentrum ein hervorragender Wegbereiter für künftige Innovationen."

Zwar hat JLT sein Computer-Equipment auch bisher schon an seinen eigenen Standorten getestet, aber das neue, erweiterte JLT Test Center stellt hierfür noch umfangreichere Möglichkeiten im eigenen Haus zur Verfügung. Zum Beispiel können mit der neuen Rüttelvorrichtung PCs und Displays auf ihre Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen geprüft werden - eine immerwährende Belastung für Geräte, die in Fahrzeugen und im Mehrschichtbetrieb eingesetzt werden. Das Prüfen auf etwaige Schwachstellen und die Durchführung notwendiger Konstruktionsänderungen maximiert die Verfügbarkeit und kann die Lebensdauer eines Produkts um Jahre verlängern.

Die neue, programmierbare Klimakammer von JLT ist in der Lage, über Stunden oder gar Tage hinweg automatisierte Temperatursequenzen zu durchlaufen, um Temperaturzyklen und -extreme aus der realen Welt nachzubilden. Die Feuchtigkeitsregulierung der neuen Klimakammer fügt den hausinternen Tests sogar eine weitere Dimension hinzu, da die Einflüsse von extremer Feuchte oder von Änderungen der Feuchte auf die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemessen werden können.

Das Hochfrequenz-Labor des Prüfzentrums erlaubt JLT die Vorab-Qualifikation von Baugruppen und Designs hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und ihrer elektromagnetischen Störaussendungen, bevor die Geräte für offizielle Tests und Zertifizierungen eingereicht werden. Dies reduziert etwaige Unwägbarkeiten und beschleunigt die Markteinführung. Das HF-Labor gestattet ferner das Konfigurieren für ein Optimum an Funk-Performance und drahtloser Konnektivität unter wechselnden Bedingungen und Einsatz-Szenarien.

Sämtliche genannten Fähigkeiten befähigen das JLT Test Center in Växjö zur Durchführung von Tests, mit denen das Unternehmen etwaige Probleme bereits in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses aufdecken und beheben kann. Außerdem ist es möglich, neue Designideen auszuprobieren, bestimmte kundenspezifische Designs zu testen und sogar die Einsatzumgebung eines Kunden nachzubauen.

JLT Mobile Computers ermutigt seine Kunden schon lange dazu, Produkte vor dem Kauf auszuprobieren und dadurch sicherzustellen, dass diese nicht nur die technischen Anforderungen erfüllen, sondern auch den besonderen Umgebungsbedingungen des jeweiligen Kunden standhalten - wie rau diese auch sein mögen. Das neue JLT Test Center gibt den Kunden nun noch größere Gewissheit, dass die Produkte von JLT die Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen.

Mehr über die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von JLT Mobile Computers finden Sie auf www.jltmobile.com.

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

