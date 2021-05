DJ In wenigen Klicks zum perfekten Tee mit dem AURESA-"Mein Lieblingstee"-Finder - Hanauer Tee-Online-Shop ermöglicht schnelle und einfache Suche nach dem passenden Tee

Hanau (pts010/26.05.2021/08:45) - Über 120 verschiedenen Teesorten nennt der Hanauer Tee-Online-Shop AURESA https:// www.auresa.de sein Eigen. Das Sortiment umfasst dabei neben herben grünen und malzigen schwarzen Tees auch zahlreiche süße Früchte- und wärmende Kräutertees sowie sahnige Oolong-Tee-Spezialitäten oder erdige Besonderheiten wie Pu Erh. Da bei dieser großen Auswahl die Entscheidung schon mal schwer fallen kann und die einen eine fruchtig-süße Erfrischung suchen, während andere lieber einen würzigen Wärmespender genießen, hat AURESA jetzt den "Mein Lieblingstee"-Finder im Online-Shop implementiert. Kunden des Shops können hier zwischen vielen Geschmacksrichtungen wie fruchtig, spritzig, würzig, blumig und vielen weiteren wählen und so mit nur wenigen Klicks ihren ganz persönlichen Lieblingstee https:// www.auresa.de/mein-lieblingstee finden.

"Das Besondere an unserer neuen Filterfunktion: Die unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten sind miteinander kombinierbar. Kunden können also beispielsweise nach kräftig-malzigen, blumig-frischen oder mild-süßen Teesorten suchen. Außerdem haben sie noch die Möglichkeit, nach dem Koffeingehalt zu filtern und sich ausschließlich Bio-Tees anzeigen zu lassen. Das erleichtert die Suche nach dem persönlichen Lieblingstee enorm und sorgt für ein ganz neues Einkaufserlebnis. Schließlich klickt sich in Online-Shops niemand gerne freiwillig durch seitenweise Produktkategorie-Seiten. Mit unserem 'Mein Lieblingstee'-Finder ist das auch nicht mehr nötig", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

AURESA - Qualität und Nachhaltigkeit aus einer Hand

Sämtliche im Online-Shop von AURESA angebotenen Produkte stammen ausschließlich aus fairem Handel. Des Weiteren bevorzugt AURESA Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau. Alle Bestellungen werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO-neutral verschickt. Das Bürogebäude, das Lager sowie der Server auf dem der Online-Shop liegt, werden zu 100 Prozent mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien betrieben. Zu guter Letzt ist AURESA seit 2020 offizieller Partner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jedes verkaufte Produkt einen Baum.

