DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen im Mai leicht gesunken

Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Mai auf 23,0 Punkte von 23,9 im April gesunken. "Die sehr gute Stimmung bei den deutschen Exporteuren hat einen kleinen Dämpfer erhalten", erklärte das Ifo-Institut. "Die Exportwirtschaft in Deutschland bleibt aber ein wichtiger Pfeiler für die gut laufende Industriekonjunktur." Einen deutlichen Dämpfer bei den Exporterwartungen musste die Automobilindustrie verkraften. Im Moment werden kaum neue Aufträge aus dem Ausland erwartet.

Lane spricht sich für flexibles Average Inflation Targeting aus

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat erneut Sympathien für das flexible Verfolgen eines durchschnittlichen Inflationsziels (Flexible Average Inflation Targeting) durch die Europäische Zentralbank (EZB) erkennen lassen. "Ich habe schon früher gesagt, dass die Logik des Flexible Average Inflation Targeting glasklar ist", sagte Lane in einer vom Peterson Institute ausgerichteten Diskussion zur Strategieprüfung der EZB.

Clarida: Diskussion über Reduzierung der Ankäufe bald Thema

Der Vize-Chairman der Federal Reserve, Richard Clarida, geht davon aus, dass eine Reduzierung der massiven Ankäufe von Staats- und Hypothekenpapieren durch die US-Notenbank auf einer der nächsten Sitzungen Thema sein wird. "Es wird in den kommenden Sitzungen ein Zeitpunkt kommen, an dem wir beginnen können, eine Reduzierung des Tempos der Asset-Käufe zu diskutieren", sagte Clarida in einem Interview mit Yahoo Finance. "Es wird von dem Datenfluss abhängen, den wir bekommen."

Daly bereit für Debatte über Rücknahme der Stimulierung

Die US-Notenbank befindet sich nach Einschätzung der Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, in der Anfangsphase ihrer Überlegungen, wie und wann die erheblichen Stimulierungsmaßnahmen zurückgefahren werden sollen. "Wir sprechen über das Tapering", sagte Daly in einem CNBC-Interview und bezog sich dabei auf eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Anleihekäufe. "Ich möchte sicherstellen, dass jeder weiß, dass es nicht darum geht, jetzt etwas zu tun." Daly ist stimmberechtigtes Mitglied des Federal Open Market Committee.

Neuseelands Notenbank signalisiert Ende der lockeren Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat die Märkte auf ein absehbares Ende ihrer lockeren Geldpolitik eingestimmt. Angesichts der wirtschaftlichen Erholung und der Verbesserung der Pandamielage sei eine schrittweise Leitzinserhöhung ab dem dritten Quartal kommenden Jahres denkbar, teilte die Reserve Bank of New Zealand mit. Ihrer Projektion zufolge könnte die sogenannte Cash Rate im dritten Quartal 2022 auf 0,50 Prozent angehoben werden. Zunächst einmal bleibt aber alles beim Alten: Die Notenbank beließ die Cash Rate auf dem rekordniedrigen Niveau von 0,25 Prozent und behielt ihr Anleihekaufprogramm im Volumen von 100 Milliarden neuseeländischen Dollar bei.

Scholz fordert "Mietenmoratorium"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat davor gewarnt, die falschen Schlüsse aus der geplanten Fusion der zwei größten deutschen Immobilienunternehmen zu ziehen. "Der geplante Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia zeigt: Der Mieterschutz muss ganz oben auf der Agenda stehen", sagte Scholz dem Handelsblatt. Um die Mieterinnen und Mieter vor steigenden Mieten zu schützen, sei "ein Mietenmoratorium für die nächsten Jahre nötig", so der Kanzlerkandidat der SPD. "Und wenn ein - selbst gewähltes - Mietenmoratorium offensichtlich für einen DAX-Konzern kein Problem ist, kann es dagegen keine vernünftigen Einwände mehr geben."

CDU-Vorstand in NRW nominiert Laschet als Spitzenkandidaten für Bundestagswahl

Die nordrhein-westfälische CDU soll nach dem Willen ihres Landesvorstands mit Ministerpräsident Armin Laschet als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste stimmte der Vorstand einstimmig dafür, den Kanzlerkandidaten der Union auf den ersten Platz zu setzen, wie die Partei mitteilte. Über die vorgeschlagene Liste entscheidet am 5. Juni eine Landesvertretersammlung in Düsseldorf.

Großangelegter Cyber-Angriff auf belgisches Innenministerium

Das belgische Innenministerium hat einen großangelegten Cyber-Angriff auf seine Server bekannt gegeben. Der bereits im März entdeckte Angriff sei "ausgeklügelt und zielgerichtet" gewesen, sagte ein Ministeriumssprecher dem Fernsehsender RTBF. Laut Experten begann die Attacke auf die Ministeriumsserver bereits im Jahr 2019.

Westliche Außenminister verurteilen Wahl in Syrien als "weder frei noch fair"

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und der USA haben die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Syrien als "weder frei noch fair" angeprangert. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Außenminister ihre Unterstützung für "alle Syrer, einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen und der syrischen Opposition, welche den Wahlprozess als illegitim verurteilt haben". Ein Sieg des syrischen Machthabers Baschar al-Assad bei der Präsidentschaftswahl am Mittwoch gilt als sicher.

US-Außenminister Blinken: Zwei-Staaten-Lösung einziger Weg zu Frieden in Nahost

Bei seinem Besuch im Nahen Osten hat US-Außenminister Antony Blinken die Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Weg zum Frieden zwischen Israel und den Palästinensern bezeichnet. Es gebe die Möglichkeit, die "Bemühungen zur Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung wieder aufzunehmen", sagte Blinken zum Abschluss seiner Reise am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Beide Konfliktparteien müssten jedoch bessere Voraussetzungen für eine Annäherung schaffen.

Grand Jury soll über Anklageerhebung gegen Trump entscheiden

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten einer sogenannten Grand Jury die Entscheidung über eine Anklageerhebung gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump übertragen. Wie die Washington Post unter Berufung auf zwei anonyme Quellen berichtete, wird die Gruppe von Laienrichtern für einen Zeitraum von sechs Monaten an drei Tagen in der Woche zusammenkommen und entscheiden, ob die Beweise der Staatsanwaltschaft für eine Anklageerhebung ausreichen.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Geschäftsklima Mai 107 (Apr: 104)

FR/Geschäftsklima Mai PROGNOSE: 106

FR/Verbrauchervertrauen Mai 97 (Apr: 95)

FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 96

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.