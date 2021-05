Die neuen Provisionsregeln haben die deutschen Immobilienmakler zu Beginn des Jahres unter Druck gesetzt. Im April gab es nun aber bereits eine erste leichte Erholung. So gab es in sechs von zehn Großstädten wieder steigenden Verkaufszahlen. Die Umsätze der Immobilienmaklerbranche steigen wieder. Vor allem in Metropolregionen ziehen die Verkäufe an. Ein Garant für schnellere und umfangreiche Transaktionen bilden neue digitale Analysetools, die Maklern helfen die Arbeit effizienter zu gestalten. ...

