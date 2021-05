Guten Morgen, der DAX ist am Vortag mit einem Aufschlag von 0,18% bei 15.465 Punkten aus dem Handel gegangen und zeigt sich am heutigen Mittwoch im frühen Handel höher bei 15.500 Punkten. Kann der DAX die Aufwärtsdynamik beibehalten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 15.600 Punkten zu rechnen. Zu beachten ist allerdings, dass sich der US-Index S&P 500 im Wochenchart an der oberen Begrenzung des langfristig ...

