von Klaus Schachinger, €uro am SonntagVodafone will in den nächsten Jahren deutlich mehr in Mobilfunk- und Glasfasernetze sowie in das Cloud-Gemeinschaftsunternehmen mit Alphabets Tochter Google stecken. Analysten der US-Bank Goldman Sachs erwarten wegen der Investitionen für die nächsten drei Jahre einen Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...