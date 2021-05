...in die letzte Phase. Am Ende steht unter dem Strich für uns wohl ein knapper Verdreifacher. Wir verweisen auf die BD vom 17.06.20 und 19.01.21. Auch im Aktionärsbrief haben wir diese Story aufgegriffen mit Aufnahme in das Depot des Aktionärsbrief Leserforums. Jetzt müssen wir noch die Zahlen zum ersten Quartal 2021 nachliefern. Und die haben es in sich: 48 % Umsatz- und 125 % Gewinnzuwachs. Die Treiber waren, wie avisiert, die Power-X-Change Produkte, also Akku-betriebene Werkzeuge aller Art. EINHELL hat sich hier eine Art Technologieführerschaft erarbeitet. Das zahlt sich nun aus. KGV 13 für das laufende Jahr ist immer noch nicht besonders anspruchsvoll. 160 zu 170 € sollten machbar sein. Dann machen wir Kasse.



