Berlin (ots) - Zelt aufbauen, Heringe einschlagen, Feuer machen und einfach die Natur genießen: So sehen diesmal die Sommerferien von Donald Duck und Co. aus. Ab dem 1. Juni wird das Survival-Paket des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) für den Camping-Urlaub geschnürt. Dann heißt es ab ins Ferienparadies vor der Haustür. Es muss ja nicht immer Fuerte Entura oder Mausitius sein, damit richtiges Urlaubsfeeling aufkommt. Mit diesem Motto liegt Entenhausen voll im Trend und die Camping-erprobten Comics sorgen für beste Unterhaltung unterm Sternenhimmel. Damit auch beim Zelten alles glattläuft, gibt es zudem viele tolle Lifehacks im ersten "LTB-Campingführer".Inhalt:Die drei vom CampingplatzLifehack #1: Camping-ChecklisteTeamarbeitÄrger an der AngelLifehack #2: Halt die Mücken fern!Jedem seine HütteEin Zelt für vierLifehack #3: Blitzhängematte zum AbhängenCamping für AnfängerLifehack #4: Erste HilfeZu weitEine galaktische PechsträhneLifehack #5: Sendepause!Schlaflos im Schlaf sackLifehack #6: Achtung - Feuer!Abflug ins UngewisseLifehack #7: Da geht's lang!Das Wichtel-AmulettLifehack #8: Witze fürs LagerfeuerWohnwagen nach WunschLifehack #9: Coole Drinks garantiert!Für eine Dose BohnenLifehack #10: Eier in der TüteDumm gelaufenAb dem 1. Juni erscheint der Camping-Ratgeber mit 14 lustigen Geschichten im "LTB Camping Nr. 1" (5,99 Euro) im Handel und auch online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) Weitere Informationen gibt es unter www.lustiges-taschenbuch.de