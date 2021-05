Der Energieversorger Scottish and Southern Energy plc (ISIN: GB0007908733) wird die Dividende für das Jahr 2020/21 um 1,25 Prozent auf einen Betrag von 81 Pence (ca. 0,94 Euro) anheben. Im Vorjahr wurden 80 Pence ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurs 17,90 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 5,25 Prozent. Scottish and Southern Energy (SSE) zahlt seine Dividende in 2 Tranchen ...

