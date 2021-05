Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzten Wochen waren geprägt von Nachrichten über die Beendigung verschiedener Lockdown-Maßnahmen, einen BIP-Wachstumsrückgang im ersten Quartal, einer abwartenden Bank of England sowie den Parlamentswahlen - insbesondere jenen in Schottland, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...